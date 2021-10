A Perugia con un manganello, denunciato un giovane gualdese

Pubblicità

Un gualdese di 25 anni è stato denunciato dai carabinieri di Perugia perchè trovato in possesso di un manganello sfollagente retrattile di cui non ha saputo giustificare il porto. Il manganello è stato posto sotto sequestro. Il 25enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, è stato anche segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di 1 grammo circa di eroina, che è stata sottoposta a sequestro.

Il giovane era stato fermato e controllato dagli uomini dell’Arma in Piazza del Bacio a Perugia.

I carabinieri di Perugia, negli ultimi giorni, hanno intensificato, attraverso servizi straordinari di controllo del territorio, che hanno visto la partecipazione di pattuglie dei vari reparti della Compagnia, l’azione di vigilanza sull’acropoli e sull’hinterland perugino, con particolare riferimento alla zona della Stazione di Fontivegge, al fine di prevenire, monitorare ed eventualmente reprimere forme d’illegalità nonché il contrasto, consumo e spaccio delle sostanze stupefacenti.

In particolare, i militari delle Stazioni di Perugia, Ponte San Giovanni e Farneto di Colombella, coadiuvati dalla Sezione Radiomobile e dall’Aliquota di Primo Intervento del dipendente N.O.R. della Compagnia di Perugia, nel corso di un servizio coordinato, svolto dalle ore 18 alle 24 di sabato 9 ottobre scorso, nelle aree limitrofe la Stazione del Capoluogo, hanno provveduto a controllare 7 autovetture, 1 esercizio pubblico, a identificare 30 persone nonché ad effettuare 6 ispezioni-controlli per la ricerca di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito di questi controlli i militari della stazione di Perugia hanno deferito in stato di libertà, per l’ipotesi del reato di porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere, il 25enne gualdese.