Piantumazione di alberi e due “bee hotel”, presentati gli interventi dei Soci Coop Gualdo Tadino

Venerdì scorso si è svolta la presentazione di due interventi realizzati dai Soci Coop Centro Italia della sezione di Gualdo Tadino presso la base scout Ex Colonia e la scuola primaria dell’Istituto Bambin Gesù.

Gli interventi consistono nella piantumazione di alcuni alberi e nella collocazione di due “bee hotel”, strutture in legno dedicate ad ospitare api solitarie e tanti altri insetti impollinatori.

I due interventi sono stati illustrati dalla dottoressa Rosa Alba Milo della cooperativa Sopra il Muro in merito alla piantumazione e dalla dottoressa Serena Cavallaro per conto dell’associazione Il Miele Buono che promuove a livello nazionale la diffusione del “bee hotel”.

Per conto dei gruppi scout Agesci e Masci è intervenuto Simone Cappellini che ha ringraziato per l’intervento e spiegato come questo si inserisce in un processo di crescita costante della base scout ex Colonia che accoglie annualmente qualche migliaio di ragazzi e ragazze da tutta Italia.

L’incontro si è concluso con i saluti del vicepresidente della Giunta Regionale dell’Umbria Roberto Morroni, del sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti e del Presidente di Coop Cento Italia Antonio Bomarsi.