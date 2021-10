Progetto RETE!, torna il laboratorio di aiuto compiti

Pubblicità

Sabato 16 ottobre, presso i locali del Verde Soggiorno, adiacente all’Oratorio Don Bosco di Gualdo Tadino, torna il laboratorio bisettimanale di aiuto compiti per alunni e alunne della scuola primaria e secondaria di primo grado, proposto nell’ambito del Progetto RETE!, sostenuto dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

L’aiuto compiti si terrà ogni sabato dalle 10 alle 12 ed ogni mercoledì dalle 15 alle 17.

Come lo scorso anno, nel rispetto delle norme di prevenzione sanitaria, i posti sono limitati. La partecipazione è libera e gratuita. Tuttavia, essendo limitata la partecipazione, verrà data priorità in base al reddito ISEE delle famiglie e all’ordine di iscrizione. Alle famiglie, come lo scorso anno, sarà chiesto di sottoscrivere un patto di corresponsabilità per gestire al meglio la situazione e di rispettare tutte le indicazioni e le norme di comportamento.

Per iscriversi è necessario inviare un’email a progettorete@educareallavitabuona.it oppure un messaggio WhatsApp al 334 2121118.

Si invitano quindi gli interessati ad affrettarsi con le iscrizioni, seguendo le indicazioni riportate nella locandina allegata.