Lotta alla droga, nei guai due giovani di Gualdo Tadino e Nocera Umbra

Nella mattinata di ieri, lunedì 18 ottobre, i carabinieri di Nocera Umbra, coadiuvati da quelli di Gualdo Tadino, hanno proceduto alla perquisizione domiciliare a carico di un 22enne del luogo.

Sono stati rinvenuti 66 grammi di hashish suddivisi in due “pezzi”, che il soggetto aveva nascosto in un cassetto del comodino della stanza da letto e una pianta di marijuana. La droga è stata sequestrata e inviata al Laboratorio Analisi Scientifiche del Comando Provinciale di Perugia.

Il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia per la l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Inoltre nell’ambito dei controlli messi in atto nella giornata di ieri, in serata, i carabinieri di Sigillo, nel corso di attività preventiva attuata sulla statale Flaminia, hanno fermato un’auto con quattro ragazzi a bordo che sono apparsi subito in difficoltà durante il controllo.

Nonostante cercassero di sviare i carabinieri con scuse, questi hanno proceduto alla loro perquisizione personale, rinvenendo un frammento di hashish nella tasca del giubbotto di un 23enne di Gualdo Tadino. Per lui è scattata la segnalazione alla Prefettura di Perugia per la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.