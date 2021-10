Fede e Chiesa in tempo di pandemia e il ruolo della sanità tra pubblico e privato, incontro a Fossato

Pubblicità

“Fede e Chiesa nel tempo della pandemia, il ruolo della sanità tra pubblico e privato”. E’ questo il titolo di un incontro-dibattito che si terrà sabato 30 ottobre alle ore 17 presso la sede del circolo Acli di Osteria del Gatto.

Prenderanno parte come relatori il professore ordinario di sociologia dei processi culturali alla Sapienza di Roma Paolo Montesperelli e la direttrice del distretto sanitario Asl Umbria 1 Alto Chiascio Paola Tomassoli. L’incontro sarà coordinato dal presidente del circolo Acli Ora et Labora Sante Pirrami.

In questo anno e mezzo sconvolto dall’emergenza sanitaria è giusto interrogarsi su come abbia reagito la sanità del territorio, quali difficoltà abbia affrontato e quanto il lento e progressivo taglio di risorse destinate alla sanità pubblica nel corso degli ultimi anni, con conseguenti tagli di personale, posti letto e chiusure di nosocomi, abbia inciso sulle risposte che è stato possibile mettere in campo per rispondere a questa pandemia che ha colpito duramente ed in modo improvviso tutta la cittadinanza in particolare quella più anziana e fragile.

D’altro canto anche la Chiesa con i suoi rituali è stata messa a dura prova e si è dovuta riorganizzare per rispondere alle esigenze dei tanti fedeli smarriti, impauriti di fronte a qualcosa di sconosciuto ed apparentemente invincibile. La preghiera, il raccoglimento comunitario, vissuto nelle chiese, nelle parrocchie è venuto meno colpito dalla pandemia, ma si è ripreso il cammino e si sta tornando lentamente alla normalità e alle ritualità che da secoli scandiscono la vita di milioni di fedeli.

Si richiede conferma della partecipazione al seguente indirizzo: comunica@aclifossato.eu entro e non oltre le ore 13 di venerdì 29 ottobre. Per assicurare il rispetto delle norme sanitarie in vigore e per motivi organizzativi, l’accesso è a posti limitati e sarà consentito soltanto con il Green Pass o certificazione equivalente ai sensi della vigente normativa.