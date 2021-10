Frammenti danteschi di Fossato di Vico nella Repubblica di San Marino

Pubblicità

Da lunedì 18 ottobre 2021, fino al prossimo 6 novembre, sarà possibile visitare presso la Biblioteca di Stato della Repubblica di San Marino, a Palazzo Valloni, l’esposizione «Tesori nascosti da Fossato di Vico a San Marino, i frammenti trecenteschi della Commedia in un percorso geo-letterario».

I due frammenti danteschi di Fossato rappresentano i pezzi pregiati della mostra. In rappresentanza del Comune di Fossato di Vico, il vicesindaco Lorenzo Polidori si è recato nella Serenissima Repubblica dove ha incontrato il Direttore degli Istituti Culturali di San Marino, Vito Testaj, l’Ambasciatore e l’Ambasciatrice della Repubblica Italiana presso la Repubblica sanmarinese, Sergio Mercuri e Maria Giovanna Fadiga Mercuri, il Capitano del Castello di Serravalle Roberto Ercolani.

Polidori ha sottolineato che la mostra rappresenta una grande opportunità per Fossato di Vico e un’occasione per valorizzare, anche fuori dai confini nazionali, le sue bellezze culturali. Gli incontri hanno permesso di avere un confronto anche su altri aspetti storici che accomunano le due realtà, distanti quasi 200 km, come per esempio gli Statuti medievali. Il vicesindaco di Fossato ha voluto ringraziare l’ICPAL di Roma per il restauro dei due frammenti danteschi e gli Ambasciatori d’Italia presso la Repubblica di San Marino per aver promosso e coinvolto il piccolo comune umbro in una manifestazione su Dante di respiro internazionale.