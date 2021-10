Rocchetta, deliberati dalla giunta regionale i 750mila euro per la messa in sicurezza del costone

Pubblicità

La Giunta regionale dell’Umbria ha deliberato ieri lo stanziamento di 750mila euro per il completamento dei lavori di messa in sicurezza del costone roccioso in località Rocchetta a Gualdo Tadino.

La notizia, già data nei giorni scorsi, ha ora il timbro dell’ufficialità. Il finanziamento per il Comune di Gualdo Tadino, che è il più alto di tutta l’Umbria, è stato concesso insieme a diversi altri progetti, che solo per l’Alto Chiascio valgono ulteriori 464mila euro.

Nel dettaglio: 200mila euro al Comune di Scheggia e Pascelupo per il ripristino della strada comunale di Aiale, interessata da una frana, 194mila al Comune di Gubbio per la mitigazione del rischio idrogeologico in località Vignoli, 70mila al Comune di Valfabbrica per il restauro della Torre Civica anche per un utilizzo di carattere museale, un intervento questo che, a differenza degli altri tre, rientra nella tipologia “rigenerazione urbana”.

Complessivamente in tutta l’Umbria sono dieci gli interventi per la messa in sicurezza delle aree a rischio idrogeologico, per un importo totale di 3.094.200 euro, due per la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti per 2.557.800 euro, e sette, per 2.200.000 euro, per la rigenerazione urbana.

“Si tratta di un atto molto importante – ha spiegato l’assessore regionale Enrico Melasecche – costruito in collaborazione con gli Enti del territorio, per giungere alla formazione dell’elenco degli interventi da proporre a finanziamento, ponendo alla base della scelta anche il cronoprogramma redatto dagli Enti compatibilmente con la data, fissata dal legislatore, di pervenire all’aggiudicazione dei lavori entro 8 mesi decorrenti dalla assegnazione dei finanziamenti.“

Nell’ambito dell’elenco dei Comuni da finanziare, una particolare analisi è stata effettuata per l’intervento in località Vignoli del Comune di Gubbio. Il Comune aveva segnalato l’area in frana già nel 2013, aggravatasi con gli alluvionali del 2012. Detto fabbisogno non era però stato soddisfatto per mancanza di risorse. Il finanziamento complessivo a favore del Comune di Gubbio è previsto in 520.000 euro.