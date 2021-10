Educare alla Vita Buona, giovedì 28 ottobre l’elezione del nuovo presidente

Pubblicità

Rinnovo delle cariche in seno all’APS Educare alla Vita Buona di Gualdo Tadino. Per giovedì 28 ottobre 2021 alle ore 21 è infatti convocata, presso il Verde Soggiorno di Gualdo Tadino, l’assemblea dei soci che dovrà procedere all’elezione del nuovo Consiglio direttivo il quale, a sua volta, eleggerà il nuovo presidente che resterà in carica per il prossimo triennio.

Prevista la relazione del presidente uscente, Umberto Balloni, che traccerà un bilancio economico e morale degli ultimi tre anni, metà dei quali caratterizzati dalla pandemia che, comunque, non ha bloccato l’attività dell’associazione.

Nonostante le inevitabili difficoltà, è infatti proseguito il percorso del Progetto RETE!, di cui Educare alla Vita Buona è capofila, come quello del Progetto WellTree, di cui l’associazione è parte integrante.

In questi giorni, nell’ambito del Progetto RETE!, è ripreso il servizio gratuito di aiuto compiti, per alunni e alunne della scuola primaria e secondaria di primo grado, e a breve partirà anche il laboratorio teatrale “Tracce d’Ombra”. Con l’allentamento delle restrizioni è ripresa, con una grande risposta da parte degli utenti, anche l’attività dello studio di registrazione e prove “Wald Music Studio”, realizzato con i fondi del progetto WellTree.

Uno degli obiettivi a breve termine è la riapertura entro Natale del cinema-teatro Don Bosco, sul quale in questo periodo vengono eseguiti lavori di ristrutturazione.

L’assemblea del 28 ottobre prossimo è aperta anche ai non soci, interessati a conoscere le attività di Educare alla Vita Buona.