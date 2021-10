Giornata Missionaria Mondiale, domenica a Gualdo Tadino padre José Adriano Ukwatchali

Pubblicità

In occasione della 95esima Giornata Missionaria Mondiale che si celebra domenica 24 ottobre 2021, a Gualdo Tadino sarà presente padre José Adriano Ukwatchali, sacerdote cattolico angolano. Il tema di questa Giornata Missionaria è “Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato”. L’incontro è stato promosso da Comunione e Liberazione in collaborazione con la parrocchia Santa Maria Madre di Dio.

Padre Ukwatchali, 53 anni, in Angola ha costruito una scuola e un centro medico. Gestisce anche un centro per ragazzi usciti dalla guerra e per orfani e bisognosi. E’ inoltre Rettore dell’Università Cattolica di Benguela dove aiuta più di 150 studenti che altrimenti non avrebbero avuto la possibilità di accedere ad una formazione universitaria.

Il sacerdote celebrerà una messa nella chiesa di Santa Maria Madre di Dio domenica 24 ottobre alle ore 18.