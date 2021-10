Nocera, “Adotta un amico a 4 zampe”. Bonus di 300 euro per chi accoglie un ospite del canile

Pubblicità

La Polizia Municipale di Nocera Umbra, in collaborazione con l’amministrazione comunale, sta portando avanti con successo la campagna di sensibilizzazione per l’adozione dei cani randagi con il progetto denominato “Adotta un amico a 4 zampe”.

Con l’intento di dare calore ed affetto ai cani abbandonati e ricoverati presso il canile convenzionato “Il Girasole” di Ponte Parrano, a Nocera Umbra, è stata predisposta una somma di 300 euro, da spendere in alimenti per cani presso un punto vendita convenzionato con il Comune, per chi vorrà adottare uno degli amici a quattro zampe accolti nella struttura.

Sarà inoltre possibile adottare a distanza un ospite del canile con una somma minima di 10 euro mensili, che verranno destinate al benessere dell’animale stesso. Le adozioni consentono agli amici a quattro zampe di abbandonare le gabbie dei canili per trovare casa in mura domestiche sicuramente più accoglienti.

Il Comune di Nocera Umbra ringrazia i volontari che collaborano con i canili rendendo i nostri amici da invisibili a visibili, contribuendo di fatto a ridurre il fenomeno del randagismo.

“Per iniziare un’esperienza indimenticabile accanto ad un amico insostituibile – riporta una nota del Comune di Nocera Umbra – si può visitare il canile di Nocera Umbra, in località Ponte Parrano, consultare la pagina Facebook dello stesso, chiedere ogni chiarimento presso gli uffici della Polizia Municipale, o telefonare al numero 0742/834000. La crescita civile di una comunità passa anche dal rispetto degli animali, soprattutto quelli più anziani ed indifesi – prosegue la nota – Con un adeguata politica di incentivazione delle adozioni, grazie ad un contributo economico pari a 300 euro per chi adotta un animale, si cerca non solo di supportare economicamente i nuovi proprietari, ma, soprattutto, di liberare gli animali dalla schiavitù del canile. In questi giorni sono stati rilasciati i primi bonus di euro 300 a persone che hanno compiuto un gesto di amore verso un amico a quattro zampe, è l’esempio di Ray (nella foto), adottato di recente da una famiglia nocerina.