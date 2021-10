Ufficiali gli ulteriori sei mesi di cassa integrazione per i dipendenti Indelfab (ex Merloni)

Pubblicità

Ufficiali gli ulteriori sei mesi di cassa integrazione per i 513 dipendenti Indelfab (ex Merloni), di cui 255 dello stabilimento di Colle di Nocera Umbra. La scadenza, prevista per il 15 novembre, è stata quindi prorogata fino a maggio del prossimo anno.

Oggi si è svolto l’esame congiunto per la Indelfab in fallimento, conclusosi con la sottoscrizione del verbale necessario ad ottenere ulteriori 6 mesi di ammortizzatori sociali per cessazione di attività. Oltre al Ministero del lavoro ed alle Organizzazioni sindacali territoriali, erano presenti il Mise, le Regioni di Marche ed Umbria e i curatori fallimentari.

“La sottoscrizione del verbale è in piena coerenza con gli impegni che erano stati assunti negli incontri precedenti e viene quindi ribadita la complessità e la strategicità di questa vertenza – sottolineano in una nota le segreterie territoriali di Fim, Fiom e Uilm di Ancona-Perugia – per cui tutte le Istituzioni presenti si sono impegnate ad attivare tutti i percorsi, su sollecitazione sindacale, per la tutela del patrimonio industriale che la Indelfab rappresenta sui territorio coinvolti, per preservare le professionalità e per la salvaguardia occupazionale, in aree già colpite pesantemente da un lungo periodo di crisi.

“Sarà quindi necessario continuare con i piani di politiche attive – concludono i sindacati – ed individuare anche strumenti di supporto ad investimenti che potrebbero agevolare anche più progetti di reindustrializzazione.”