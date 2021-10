Da lunedì 25 via alle terze dosi di vaccino a personale sanitario, fragili e over 60

Pubblicità

Da lunedì 25 ottobre prende il via la somministrazione delle terze dosi per i soggetti delle categorie target previste dalla circolare ministeriale, che abbiano superato i sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale.

Si tratta dei professionisti sanitari e operatori di interesse sanitario delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, di persone con elevata fragilità di età superiore ai 18 anni e dei cittadini dai 60 anni in poi. Per queste categorie, al momento risultano eleggibili e quindi abilitati alla prenotazione circa 50mila soggetti. La campagna delle terze dosi era già iniziata nelle scorse settimane con le vaccinazioni dei soggetti over 80 e del personale e degli ospiti dei presidi residenziali per anziani.

Tutti i soggetti coinvolti dovranno effettuare la prenotazione mediante il portale https://emergenzacoronavirus.regione.umbria.it/ a seguito della quale riceveranno una notifica sms con le indicazioni necessarie. Gli operatori sanitari delle aziende sanitarie ed ospedaliere, invece, verranno vaccinati prioritariamente presso il punto vaccinale ospedaliero dell’ente di appartenenza, ma potranno anche prenotarsi dal portale ed accedere ai punti vaccinali territoriali.

La Regione prevede che, una volta raggiunto lo specifico accordo, la campagna avrà un ulteriore impulso grazie alla pianificazione da parte dei medici di medicina generale delle somministrazioni della vaccinazione antinfluenzale e delle terze dosi, a domicilio e presso i loro ambulatori.