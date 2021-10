La fionda di Gualdo Tadino ancora protagonista in tv con Samuele e Daniele Berardi a “Tú sí que vales”

Pubblicità

Che Gualdo Tadino sia da anni la capitale della fionda ormai è assodato dai fatti.

I fiondatori gualdesi in questi ultimi anni hanno fatto incetta di titoli italiani ed europei, hanno organizzato il primo campionato del mondo di tiro con la fionda in città nel 2018 e Marco Brunetti, attualmente priore di Porta San Donato, è presidente dell’Associazione Mondiale Tiro con la Fionda (World Slingshot Association) con Gualdo Tadino sede europea della stessa Federazione.

Lo stesso Marco Brunetti per tre volte ha iscritto il proprio nome del Guinness World Record, il primo e il secondo dei quali, nel 2010 e nel 2012, lo aveva stabilito in tv in una puntata de “Lo Show dei Record” su Canale 5.

Ieri sera sono stati invece protagonisti sulla rete ammiraglia di Mediaset nel programma “Tú sí que vales” i cugini Samuele e Daniele Berardi, quest’ultimo recentemente laureatosi nuovamente campione italiano a Velletri. Nel 2018, quando aveva conquistato l’altro titolo nazionale, Daniele venne invitato in tv alla trasmissione di Rai 2 “B come Sabato”

Nel programma di Canale 5, con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli e Teo Mammucari, condotto da Belen Rogriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, Daniele e Samuele sono stati chiamati a mostrare la propria abilità di fiondatori nel colpire delle carte da gioco di varie grandezze e degli accendini.

GUARDA L’ESIBIZIONE DI SAMUELE E DANIELE BERARDI

I cugini Berardi, fiondatori di Porta San Benedetto, hanno fatto l’en plein centrando tutti i bersagli, per poi “insegnare” ai conduttori l’arte del tiro con la fionda. I giudici hanno dato tutti l’ok al passaggio del turno, così come il pubblico che si è espresso a favore con il 68% dei voti.