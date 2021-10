Lunedì a Gubbio assemblea pubblica sulla sanità

Pubblicità

Lunedì 25 ottobre al Centro Servizi Santo Spirito di Gubbio si terrà un’assemblea sul tema della sanità promosso dal Comune di Gubbio: si incontreranno il sindaco eugubino Filippo Mario Stirati, l’assessore ai Servizi Sociali Simona Minelli, il direttore Salute e Welfare della Regione Umbria Massimo Braganti, rappresentanti della azienda Usl Umbria 1, i sindaci del comprensorio legati all’ospedale di Branca, rappresentanze di medici, infermieri e O.S.S., associazioni, sindacati e cittadini.

L’assemblea, che inizierà alle 17, sarà aperta a chiunque voglia prendervi parte e rappresenterà l’occasione per fare il punto sul rilancio dell’attività ospedaliera di Branca e su tutti quei servizi che, a causa della pandemia, hanno subito rallentamenti e disagi che si stanno ripercuotendo sui soggetti deboli e fragili.

Molti i temi che saranno messi al centro dell’appuntamento, oltre alle difficoltà legate al protrarsi dell’epidemia da Covid-19.

“Tutte le sollecitazioni ricevute in questo ultimo periodo da parte degli operatori, dalle associazioni e dall’opinione pubblica verranno condivise e poste al centro dell’attenzione – ha spiegato il sindaco Stirati – Prioritaria sarà la questione delle liste d’attesa, oltre al futuro della Casa della salute, alle questioni legate al personale, ai presidi territoriali, alle tecnologie in dotazione dell’ospedale. Centrale sarà anche il tema delle cronicità, per il quale non possiamo immaginare che ci siano persone adulte o anziani costretti a recarsi in ospedali di sedi lontane. Anche il consultorio sarà protagonista del confronto, per tutte le preoccupazioni emerse in relazione alle previsioni programmatorie in materia.”

L’assemblea verrà trasmessa in diretta, a partire dalle 17, sulla pagina Facebook del Comune di Gubbio.