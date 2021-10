CAI, rinnovato il consiglio. Palazzoni confermato alla guida

Pubblicità

La sezione Cai di Gualdo Tadino ha eletto nei giorni scorsi il nuovo consiglio direttivo che resterà in carica per i prossimi 3 anni. Franco Palazzoni è stato confermato all’unanimità alla guida della sezione ed ha provveduto ad assegnare gli incarichi nelle varie commissioni esistenti.

Anche in questa elezione, come nella precedente, è stata scelta la strada del rinnovamento, con spazio a forze nuove, con i membri storici a dare comunque il proprio apporto nelle varie attività programmate. Su 11 consiglieri eletti si registrano 4 new entry. Questa la nuova composizione del consiglio: Franco Palazzoni (Presidente), Daniela Anastasi (Vicepresidente), Carlo Baldelli (nuovo eletto), Mariano Cabras (nuovo eletto), Daniele Galiotto (nuovo eletto), Michele Gatti, Pierdomenico Matarazzi, Angelo Santarelli, Marco Scassellati (nuovo eletto), Riccardo Serroni e Mauro Tavone.

Collegio dei Probiviri: Giancarlo Garofoli, Maria Marini, Giuseppina Spigarelli.

L’attività della sezione si articola in commissioni coinvolgendo sia consiglieri che i soci disponibili al di fuori del consiglio. Queste le cariche assegnate.

Amministratore: Carlo Baldelli.

Commissione TAM: tutto il consiglio, referente Mauro Tavone.

Attività didattica: Daniela Anastasi, Mauro Tavone, Claudio Parlanti.

Commissione escursionistica: responsabile Marco Scassellati con Angelo Santarelli coordinatore settimana verde e settimana bianca.

Commissione Alpinismo: Responsabile Michele Gatti

Commissione sentieristica: responsabile Mariano Cabras.

Commissione gestione rifugio: Enzo Bozzi, Enrico Fiaoni, Noè Commodi.

Commissione tesseramento: Franco Palazzoni, Angelo Santarelli.

SASU (Soccorso Alpini e Spelelogico Umbria): responsabile per la sezione Daniele Galiotto.

Delegato al Gruppo Regionale: Pierdomenico Matarazzi.

Delegato alla commissione regionale per la sentieristica: Pierdomenico Matarazzi.

Gestione media: Daniela Anastasi, Antonella Recchioni.

Responsabile della comunicazione: Riccardo Serroni

La prima incombenza per il nuovo consiglio è la programmazione dell’attività per il 2022, sperando che l’incubo del covid, che negli ultimi due anni ha penalizzato gravemente le iniziative della sezione, sia ormai in una fase irreversibilmente regressiva. Ogni anno il consiglio, allargato a diversi collaboratori, programma una cinquantina di uscite tra escursioni, arrampicate, ciaspolate, sciate, proposte didattiche e per ogni attività vengono individuati come minimo due responsabili che organizzano e guidano l’uscita. Accanto alle classiche ormai storiche, come la passeggiata di San Giuseppe a Corcia, l’Ascensione, le 5 cime di Gualdo, la settimana verde, la Valsorda-M.Alago, la Valsorda-M.Cucco, la Settimana bianca, la Settimana verde, il trekking autunnale, la Gualdo-Assisi, la notturna Valtopina-Spello per l’infiorata, la Festa della Montagna, il raduno regionale, tutti appuntamenti che richiamano sempre molti partecipanti, verranno proposte molte altre uscite nelle varie modalità. Non appena ultimato il calendario verrà reso pubblico. Poi, come sempre, ogni uscita sarà adeguatamente pubblicizzata nei vari canali.

Quest’anno ci sarà un impegno maggiore nella cura della sentieristica con il progetto “Adotta un sentiero”. Soci Cai, cioè, si prenderanno cura di un sentiero della nostra montagna monitorandolo frequentemente sia per effettuare piccoli interventi di manutenzione, sia per far presente delle criticità che necessitano di interventi più consistenti.