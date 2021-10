Il Basket Gubbio ha ricevuto al CONI il premio “Le buone notizie dello Sport”

Pubblicità

Si è svolta lunedì 25 ottobre la IV Edizione della Cerimonia di Premiazione del Premio Giornalistico Estra per lo Sport: “Raccontare le Buone Notizie”, ospitata nel Salone d’Onore del CONI a Roma da Giovanni Malagò, Presidente del Coni presente sul palco insieme a Francesco Macrì, Presidente di ESTRA S.p.A, e a Gianfranco Coppola, Presidente di USSI.

Quest’anno la Estra, all’interno del premio giornalistico, ha indetto la call to action “Le buone notizie dello sport”, un riconoscimento dedicato alle Associazioni che quotidianamente si impegnano per valorizzare la funzione educativa dello sport; tra le 87 società che hanno partecipato nelle regioni Abruzzo, Marche, Molise, Toscana e Umbria, l’AD Basket Gubbio si è aggiudicata il premio per l’Umbria con l’iniziativa “BKG verso Tokyo 2020” che, attraverso le passeggiate, le camminate e le corse di atleti, dirigenti, tecnici e simpatizzanti, ha permesso di coprire “virtualmente” a piedi i 13.000 km che separano Gubbio da Tokyo.

Il Presidente del Basket Gubbio, Pierangelo Belbello, ha ricevuto il premio dalle mani del Presidente del CONI Umbria, gen. Domenico Ignozza, che ha così commentato: “Nel corso dell’anno ho avuto il privilegio di promuovere tra le Associazioni/Società sportive dell’ Umbria il progetto Estra per lo Sport, che ha voluto valorizzare le progettualità legate alla pratica sportiva vista come strumento di inclusione, crescita e miglioramento del territorio. Ho potuto prendere visione di progetti di grande valore sociale e sportivo ed apprezzare la sfida, la passione, i valori che muovono le nostre Associazioni e Società Sportive operanti sul territorio a favore dei più giovani e soprattutto dei meno fortunati. Il progetto umbro “Verso Tokio 2020” ha avuto il merito, in momento di grande difficoltà per l’intero movimento sportivo, di comunicare i grandi valori dell’Olimpismo creando un movimento spontaneo che ha visto la partecipazione di centinaia di atleti e semplici appassionati che si sono ritrovati, anche fuori regione, a camminare tutti insieme – nessuno escluso – accumunati dal sogno Olimpico”.

Il Presidente Belbello ha espresso tutta la soddisfazione dell’AD Basket Gubbio: “La vittoria del concorso CALL TO ACTION ci onora moltissimo, tutta la società ha sin da subito creduto che in un momento difficile dovuto al COVID dovevamo fare qualcosa di importante per riportare i ragazzi e le loro famiglie fuori all’aria aperta e lontano da incertezze e paure. Un progetto di inclusione totale dove tutti potevano partecipare ad un obiettivo comune: arrivare a Tokyo 2020″ Ora siamo pronti a ripartire con altre iniziative, che avranno sempre lo scopo di unire e coinvolgere sempre più persone nello sport”.

Al Presidente del CONI, Giovanni Malagò, e al Presidente di Estra Spa, Francesco Macrì, la società eugubina ha donato un piatto di ceramica con la città di Gubbio e il logo dell’iniziativa “BKG verso Tokyo 2020”, opera dell’artigiano ed artista eugubino Giampietro Rampini.

Per le altre regioni sono state premiate: Abruzzo: ASD SAILING TEAM. Marche: ASD PALLAMANO CHIARAVALLE. Molise: ASD NUOVA PALLAVOLO CAMPOBASSO. Toscana: ASD AQUATEAM NUOTO CUOIO.

Per il premio giornalistico “Raccontare le buone notizie”, La Giuria ha assegnato tredici riconoscimenti, tra cui cinque Premi Speciali: “Alla Carriera” a Mario Sconcerti, “Donna di Sport” a Donatella Scarnati, “Estra per il territorio” a Lorenzo Fargnoli, “Premio Redaelli” al giovane Riccardo Caponetti e il “Premio Buone Notizie” a Elisabetta Soglio per l’inserto Buone Notizie del Corriere della Sera.

Sono state inoltre conferite cinque Menzioni d’Onore a Claudio Arrigoni di Buone Notizie-Corriere della Sera, Simona Berterame di Fanpage.it, Giuseppe De Caro di Rai-TGR Campania, Federico D’Ascoli di La Nazione e Andrea Federica de Cesco di 7-Corriere della Sera.

Tra i 321 servizi candidati, i giurati hanno selezionato anche i vincitori per le categorie “Carta stampata”, “Web e blog” e “Televisione e radio”:

Categoria Carta Stampata – Gian Luca Pasini , La Gazzetta dello Sport

, La Gazzetta dello Sport Categoria Web e Blog – Raffaele Nappi , Ilfattoquotidiano.it

, Ilfattoquotidiano.it Categoria Televisione e radio – Monica Matano, Rai Sport

Ospiti della giornata Patrizio Oliva, protagonista del servizio di Monica Matano e i fratelli Dario e Franco Leo, protagonisti del servizio di Giuseppe De Caro.

Il progetto “BKG verso Tokyo 2020”, patrocinato da Comune di Gubbio, CONI Umbria, FIP Umbria e Settore Minibasket della FIP, ha avuto il via ufficiale sabato 29 Maggio nella Sala Consiliare del Comune di Gubbio alla presenza del Sindaco di Gubbio prof. Filippo Mario Stirati, l’assessore allo sport Gabriele Damiani e il presidente del Coni Umbria Gen. Domenico Ignozza, oltre al Presidente del Basket Gubbio Pierangelo Belbello e al Direttore dei Supermercati EMI Claudio Martinelli; un ringraziamento agli sponsor che hanno creduto nel progetto: oltre a Supermercati EMI, AquaLight, Cardoni Auto, Agenzia Generali, Ristorante Il Bargello, Saldi Sport, VisionOttica Salciarini, Umbria Energy.