Completata la nuova illuminazione a led nei pressi del cimitero di Gualdo Tadino

A ridosso della festività di Ognissanti, che in questo fine settimana e fino a martedì, ricorrenza dei defunti, vedrà molti gualdesi recarsi presso il cimitero di San Facondino, è stata completata la nuova illuminazione con lampade al led nel parcheggio del cimitero e lungo il nuovo marciapiede, nel lato sinistro della strada, in direzione Vaccara.

In quella zona sono previsti diversi interventi che riguardano il miglioramento della sicurezza stradale dell’area e dell’accesso al cimitero di San Facondino, in particolare la realizzazione di un marciapiede sul lato sinistro della strada in direzione Gualdo-Vaccara e la sistemazione della strada del cimitero dall’incrocio con via Flaminia all’altezza di Casale fino all’incrocio con via Flaminia in località Vaccara.

Le opere, che ammontano a circa 250mila euro, sono realizzate da Cave Fabriano e Gualdo srl in base alla convenzione stipulata dall’azienda con il Comune di Gualdo Tadino.

Previsti anche interventi di restyling e messa in sicurezza che interesseranno le vicine frazioni di Vaccara e Palazzo Mancinelli, per lavori di manutenzione straordinaria, frutto di una collaborazione con i residenti, in due stralci per una cifra complessiva di circa 180.000 euro.