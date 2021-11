Gualdo Tadino, 71enne trovato morto in casa

Pubblicità

Un uomo di 71 anni, C.E. le sue iniziali, è stato trovato senza vita nel suo appartamento a Gualdo Tadino, dopo che i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gaifana hanno fatto irruzione in casa entrando dalla finestra.

L’uomo viveva da solo e sono stati alcuni parenti a dare l’allarme, dato che ieri non lo avevano sentito. Preoccupati, hanno chiesto l’intervento dei VVF che hanno poi fatto la triste scoperta.

Probabilmente colto da un malore, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche i Carabinieri di Gualdo Tadino. L’allarme è scattato ieri sera intorno alle 19.30.