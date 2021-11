Pubblicità

Dopo un anno di stop causa pandemia, torna domenica 7 novembre la decima edizione di “Sui sentieri del gusto”, il raduno di fuoristrada organizzato dal club Taino 4×4, al quale prenderanno parte molte decine di equipaggi provenienti anche da fuori regione.

Per questa occasione, aperta a veicoli dotati di ridotte e gomme adatte al tipo di stagione, sono previste diverse novità tra cui la visite a posti e location inedite.

Il programma prevede l’apertura delle iscrizioni alle 7,30 presso il Margarita Cafè di Gualdo Tadino, con partenza alle 9,30. La prima tappa sarà “lo sdigiunetto”. “Vi chiederete cosa è – dicono gli organizzatori – E’ una novità assoluta 2021 che fa da connubio con un piccolo pensiero per tutti i partecipanti e con i sapori del Made in Gualdo Tadino. Poi l’incanto dei paesaggi, percorrendo strade di montagna, vecchie mulattiere e sentieri immersi nella natura, il tutto grazie ai nostri 4×4 che ci conducono in questi incantevoli posti.”

Prevista una sosta degustazione nello splendido scenario medievale di Costacciaro. Si proseguirà alla volta del pranzo, ammirando i panorami, i colori e la bellezza di questa parte dell’Umbria nei suoi colori autunnali.

Il tutto si svolgerà nel rispetto dei vigenti protocolli sanitari. Obbligo di Green pass per chi parteciperà.