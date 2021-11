Incontro con la scrittrice Annalisa Strada per gli studenti di Nocera e Valtopina

Pubblicità

Il 27 ottobre scorso, presso l’aula magna “Buriani” dell’Omnicomprensivo “Dante Alighieri”, i ragazzi della classe seconda tempo prolungato di Nocera e Valtopina e quelli delle prime hanno incontrato Annalisa Strada, autrice del libro “#le medie. Ok Panico”, le cui parole hanno accompagnato gli studenti interessati per tutto lo scorso anno.

Il libro è stato strumento di riflessione sul significato profondo dell’ingresso alla scuola Secondaria di Primo grado e in maniera ironica e coinvolgente, così come lo è l’autrice, ha suggerito ai ragazzi di lavorare sulle proprie paure ed ansie nella fase di passaggio ad un altro grado di scuola, quando si “scavalca” la linea tra essere piccoli ed essere grandi e non si può più tornare indietro.

Il testo è stato il perno del Progetto Continuità classi ponte primaria – secondaria primo grado.

L’incontro, in presenza e nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, “è stato un momento di vita, di comunità, dopo mesi di distanza fisica e sociale. I ragazzi entusiasti, hanno partecipato divisi in due turni, in maniera costruttiva e brillante, animando l’evento con numerose domande e presentando i loro lavori inerenti all’attività didattica svolta”, dicono le insegnanti.

”Ascoltare direttamente lo scrittore e interagire con lui ha sicuramente regalato agli studenti presenti l’emozione di un incontro del quale avranno un forte ricordo nel corso degli anni”, ha commentato il dirigente scolastico, Leano Garofoletti.