Cantine di San Martino a Fossato di Vico

Pubblicità

Dopo un anno di stop causa Covid-19 tornano le Cantine di San Martino di Fossato di Vico. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Medioevo Fossatano in collaborazione con il Comune di Fossato di Vico e la Pro Loco: rispetto agli anni precedenti non sarà dislocata per l’intero centro storico ma raccolta nei pressi dell’antica piazza medievale.



Sabato 13 si terrà lo storico appuntamento stagionale, entrato ormai nella tradizione del comune, all’insegna del vino novello e d’annata, oltre naturalmente all’ottima cucina tradizionale, alle immancabili caldarroste, ai dolci, ai prodotti tipici locali del Parco del Monte Cucco e poi punti ristoro e musica dal vivo. La storica cena di San Martino si terrà nei locali del “Forno” e delle “Carceri”.

La kermesse si aprirà alle ore 15:00 con la gara del vino novello e d’annata, vino spumante e olio novello, presso il Teatro Comunale. La giuria sarà composta da Andrea Valentini, dall’agronomo Francesco Sbaffi e dall’enologo Vincenzo Pepe e sarà presieduta dall’enologo – oxologo Angelo Valentini. A seguire la cena, alle ore 20:00, alle 21:00 la gara Man VS Food e alle 21:30 si esibirà dal vivo il gruppo locale “Hellvillum”, quindi il karaoke con “Il Blasko”. Nel rispetto delle normative anti Covid-19 l’ingresso alla manifestazione è consentito solo tramite Green Pass e i posti alla cena sono limitati e su prenotazione.