Istituto Casimiri, si moltiplicano le iniziative didattiche

Varie e numerose sono le iniziative didattiche messe in campo dall’istituto “Casimiri” in questa prima fase dell’anno scolastico, per un’offerta formativa sempre più variegata e attenta ai bisogni formativi dell’utenza.

A grande richiesta degli studenti, prenderanno avvio all’inizio del mese di novembre le attività del laboratorio teatrale e musicale del “Casimiri”, sospese nel precedente anno scolastico a causa dell’emergenza sanitaria. I due laboratori vantano oramai una tradizione consolidata nell’istituto e nel corso degli anni hanno costituito, nella loro trasversalità, un supporto fondamentale nel percorso di formazione degli studenti, anche ai fini dell’inclusione scolastica, consentendo ai partecipanti di sviluppare competenze autoregolative e relazionali.

Oltre ad avere una riconosciuta dignità culturale e formativa, anche per la prevenzione del disagio giovanile, il teatro nella scuola consente lo sviluppo del pensiero creativo attraverso le attività di storytelling (raccontare una storia) e creative thinking (immaginare come portare in scena la storia), potenziando anche le competenze digitali degli studenti attraverso la progettazione e realizzazione di video (videomaking).

Particolare interesse sta suscitando il nuovo Laboratorio STEM, rivolto agli alunni della prima classe dell’indirizzo Scienze applicate del Liceo scientifico, che svolgono le attività in un’ora settimanale aggiuntiva. Curiosità, creatività e spirito laboratoriale dei ragazzi vengono stimolate con attività che rendono lo studente un “artigiano digitale” che pensa, inventa, sperimenta, costruisce e dà forma alle sue idee.

Con la supervisione dei docenti, gli studenti costruiscono circuiti elettrici che collegano alla scheda Arduino1; ciò consente loro di apprendere sia elementi di elettronica sia i concetti di base della programmazione per l’utilizzo dell’ambiente di sviluppo Arduino IDE. L’approccio laboratoriale, la condivisione di idee e l’aiuto reciproco rendono gli studenti sempre più entusiasti dell’attività svolta e inclini alla sperimentazione.

Alcune novità riguardano lo studio delle lingue straniere. Il biennio del liceo linguistico è stato potenziato con l’aggiunta di un’ora di inglese nel curricolo ed è imminente l’inizio dei corsi di preparazione per il conseguimento delle certificazioni linguistiche dei livelli B1, B2 e C1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue straniere (QCER), che coinvolgeranno gli studenti a partire già dal primo anno di corso.

E’ inoltre previsto il proseguimento del progetto Erasmus “Our European litery routes”, cui il Casimiri partecipa in collaborazione con istituti scolastici di altri paesi europei (Polonia, Spagna, Romania e Grecia) attraverso attività di ricerca e progettazione finalizzate alla promozione della mobilità studentesca all’estero, nell’ottica di una formazione sempre più all’insegna dell’internazionalizzazione.