Nocera, in arrivo 30 studenti Erasmus. “Un’occasione per le famiglie del territorio”

Pubblicità

I prossimi giorni saranno particolarmente importanti per gli studenti del Liceo delle Scienze Umane e dell’ITI dell’Istituto Omnicomprensivo “Dante Alighieri” di Nocera Umbra.

Infatti, da domenica 28 novembre a sabato mattina 4 dicembre giungeranno, da diversi Paesi Europei (Polonia, Lettonia, Grecia, Romania e Turchia) circa 25-30 ragazzi, nell’ambito del Progetto Erasmus “Step by step toward digital learning” per condividere saperi, competenze ed esperienze con gli allievi nocerini.

Dell’età tra i 15 e 18 anni, i ragazzi saranno accompagnati dai rispettivi docenti, i quali troveranno alloggio presso le strutture alberghiere, mentre gli studenti saranno ospitati dalle famiglie dei loro coetanei o da famiglie nocerine che si renderanno disponibili ad accoglierli.

“Sarà questa una grande occasione che tutte le famiglie del territorio potranno cogliere per dimostrare quell’ospitalità che fonda la nostra civiltà occidentale, ma soprattutto per “uscire da noi stessi e abbattere le barriere e il pregiudizio”, fanno sapere dalla scuola nocerina.

Le condizioni dell’accoglienza sono le seguenti: ospitare gratuitamente uno o due studenti dello stesso sesso del proprio figlio, accogliere lo/la studentessa all’arrivo a Nocera nelle date sopra indicate e negli orari che verranno comunicati dalla scuola, fornire allo studente/ssa oltre all’alloggio, la colazione e la cena (nella sola giornata di lunedì 29 novembre anche il pranzo), assicurare un clima cordiale e sereno all’interno della famiglia.

Tutti ragazzi saranno in possesso del Green pass necessario per l’accesso in Italia e nelle strutture scolastiche nei termini della Legge vigente (L.133/21).

Le famiglie che vorranno rendersi disponibili potranno mandare un’email alla casella pgic82800p@istruzione.it con oggetto “Disponibilità accoglienza Erasmus” oppure dichiarando in carta semplice, datata e sottoscritta, fatta pervenire, anche tramite i propri figli al referente di progetto prof. Maurizio Morini, entro e non oltre venerdì 12 novembre 2012.

Lo studente che ospiterà uno o due ragazzi stranieri, potrà prendere parte alle attività in programma nella settimana dell’Erasmus Week e al “Social Hackthon”, manifestazione di grande rilevanza nel settore dell’informatica per aumentare le proprie competenze digitali; inoltre la scuola terrà presente della disponibilità dimostrata nell’accoglienza in sede di valutazione finale dello studente.

“Confido nel grande cuore dei nocerini e nella loro apertura verso nuove esperienze, compresa quella dell’ospitalità di ragazzi, le cui famiglie hanno accolto a loro volta i nostri studenti nel corso delle mobilità Erasmus, non per ultima quella svolta recentemente in Polonia” , ha sottolineato il dirigente scolastico, Leano Garofoletti.