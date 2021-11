“Dono Day”, riconoscimento del Comune di Sigillo ai Vigili del Fuoco di Gaifana

Pubblicità

L’amministrazione comunale di Sigillo, in occasione della giornata “Dono Day 2021”, questa mattina, presso il Palazzetto dello Sport di Sigillo, ha ringraziato quanti, durante l’emergenza Covid-19, sono stati in prima linea al servizio della comunità in modo diversificato, ma sempre prezioso, coprendo ambiti distinti ed aiutando i cittadini di Sigillo per ogni necessità e in ogni momento della giornata.

In particolare è stato consegnato un riconoscimento al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Gaifana per le opere di sanificazione e igienizzazione svolte durante l’emergenza Covid nel territorio comunale.