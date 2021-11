Gualdo Tadino, muore sul lavoro un imprenditore 54enne

Pubblicità

Una tragedia sul lavoro si è consumata nel pomeriggio di sabato 6 novembre a Gualdo Tadino intorno alle 18. E’ costata la vita a un noto imprenditore di Gualdo Tadino, Renzo Gatti, 54 anni.

Secondo una prima ricostruzione, che resta da confermare, il fatto sarebbe verificato nel piazzale di un capannone mentre sarebbero state in corso operazioni di movimentazione di un muletto che, per cause in corso di accertamento, avrebbe colpito mortalmente l’imprenditore gualdese. L’esatta dinamica e le stesse cause sono comunque al vaglio degli inquirenti. Sul posto sono giunti carabinieri, vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana, personale del 118 e il magistrato di turno.

La tragedia è accaduta nella Zona Industriale Nord in un capannone situato nelle vicinanze della Raeegest, l’azienda di cui l’imprenditore era titolare, finita al centro di un’inchiesta, denominata Black Sun, su una presunta gestione illecita di smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche.