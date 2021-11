Il singolo della cantante gualdese Sadie B. in uscita venerdì

Pubblicità

Si intitola Misstake e uscirà nelle piattaforme digitali a partire da venerdì 12 Novembre. È il primo singolo della cantante di Gualdo Tadino Sara Brunetti, in arte Sadie B., che proviene dalla Scuola Comunale di Musica di Gualdo Tadino guidata dal M° Francesco Demegni.

Il singolo, in inglese e dal sapore R&B ha un approccio internazionale e sarà distribuito da Believe International in 24 Paesi. Realizzato dalla Scuola Comunale di Musica ed Etralab Records, “Misstake” è stato prodotto e arrangiato da Francesco Demegni in collaborazione con la cantante stessa, che non è nuova a performance artistiche di alto livello. La sua carriera di interprete passa dal Jazz al Funky all’R&B ed è già presente nei canali social con esibizioni live sia di cover, che di inediti.

Quello che vede Sadie B. protagonista è il terzo progetto discografico realizzato quest’anno dalla scuola Comunale di Musica gualdese, che segue quelli di Billie Mc Musik e di Naira S., giunta già al secondo singolo. “Per la Scuola Comunale di Musica – ha sottolineato il direttore Francesco Demegni – si tratta del raggiungimento di un altro grande obiettivo, che è quello di dare un’opportunità ai giovani di poter realizzare i propri sogni, facendolo ad un livello artistico e professionale altissimo”.