Addio al giornalista Umberto Brunetti, è stato fondatore e direttore di Prima Comunicazione

E’ scomparso ieri all’età di 90 anni Umberto Brunetti, fondatore, insieme alla moglie Alessandra Ravetta, e direttore di Prima Comunicazione, la prima rivista dedicata al mondo dell’informazione e dell’editoria. Ne ha dato notizia nel pomeriggio di ieri la versione online del suo giornale.

Umberto Brunetti nasce nel 1931 a Gualdo Tadino, figlio di un maresciallo maggiore dell’esercito. Appena finiti gli studi universitari a Firenze, si trasferisce definitivamente a Milano dove si occuparsi di pubblicità e pubbliche relazioni. Lì fonda nel 1973, insieme alla moglie Alessandra Ravetta, Prima Comunicazione, un giornale che parla dei giornali. E’ il primo in Italia e in Europa ad avere un’idea del genere.

Celebre una sua frase raccolta da Stefano Lorenzetto per Panorama nell’unica intervista rilasciata nel 1999 in quasi 50 anni di vita della sua rivista: “I giornalisti devono solo scrivere, non devono parlare. Già fanno danni scrivendo, figurarsi se si mettono a parlare”.

Prima Comunicazione è ancora oggi un appuntamento mensile irrinunciabile per chiunque si occupi di comunicazione a livello professionale, ma anche per chi più semplicemente voglia comprendere, il senso e l’evoluzione del settore industriale che orienta scelte, cultura e comportamenti delle persone.

Nel dicembre 2013 la rivista Made in Gualdo gli dedicò la copertina.

