Al Milite Ignoto la cittadinanza onoraria di Gualdo Tadino

Gualdo Tadino ha assegnato la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. La giunta comunale, su proposta del sindaco Massimiliano Presciutti, ha deliberato all’unanimità il riconoscimento, come fatto da circa 3.200 altri Comuni in Italia, tra cui diversi capoluoghi di regione e di provincia.

L’iniziativa cade in occasione del centenario della traslazione del Milite Ignoto, avvenuta il 4 novembre del 1921, nel Sacello dell’Altare della Patria a Roma. Altre duecento amministrazioni comunali hanno scelto inoltre di intitolare al Milite ignoto, Medaglia d’Oro al valor Militare, una via, una piazza o un altro spazio cittadino.

Il riconoscimento dell’amministrazione comunale di Gualdo Tadino rientra nell’ambito del Progetto Milite Ignoto, Cittadino d’Italia”, promosso dal Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia in collaborazione con l’Anci nazionale e il Consiglio Nazionale Permanente delle Associazioni d’Arma (AssoArma).

Nella motivazione per l’assegnazione della cittadinanza onoraria da parte della giunta di Gualdo Tadino si afferma: “E’ auspicabile che a quel valoroso Soldato, inizialmente voluto come “di nessuno” e poi subito percepito come “di tutti”, possa oggi essere orgogliosamente attribuita la filiale appartenenza ad ogni Comune d’Italia.”