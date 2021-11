Omnicomprensivo di Nocera, al via corsi extrascolastici di lingue e robotica

Pubblicità

Sabato 13 novembre, in orario extrascolastico, gli alunni di tutte le scuole primarie dell’Istituto Omnicomprensivo di Nocera Umbra, selezionati attraverso avviso pubblico, prenderanno il via corsi extrascolastici, completamente gratuiti per le famiglie, dedicati alle lingue straniere e alla robotica.

L’iniziativa si pone all’interno del Progetto Pon “Apprendimento e Socialità”, i cui moduli sono già iniziati nel mese di giugno, al termine delle lezioni, con grande partecipazione da parte dell’utenza.

Si tratta di un’ iniziativa di programmazione finanziata dai Fondi strutturali europei e che, attraverso bandi che selezionano e premiano i progetti migliori, ha come priorità il miglioramento del sistema di istruzione nel suo complesso.

“Questa rappresenta una valida opportunità formativa per i nostri studenti che hanno scelto di aderire – afferma il dirigente scolastico, Leano Garofoletti – i quali, in orario extrascolastico, potranno partecipare, gratuitamente, a percorsi formativi laboratoriali in presenza di un esperto qualificato e di un tutor.”

All’interno del progetto, finanziato per quasi 100.000 euro, è stato attivato nei giorni scorsi anche un corso altamente qualificante, per gli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale, i quali, al termine del quale potranno ricevere il Patentino della Robotica.