“Cosa sarebbe l’uomo senza il suo cuore? Sarebbe l’Italia senza Umbria”. Al via la nuova campagna promozionale con testimonial Marco Bocci

“Come sarebbe l’uomo senza il suo cuore? Sarebbe l’Italia senza l’Umbria”: è questo il nuovo concept, creato dall’Agenzia Armando Testa, per la nuova campagna promozionale per il turismo invernale della Regione Umbria che prenderà il via il 14 novembre e che è stata presentata oggi, a Palazzo Donini, dalla presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, dall’assessore regionale al turismo Paola Agabiti e da Raffaele Balducci, direttore creativo dell’Agenzia.

L’idea del concept – è stato spiegato – è nata da un’osservazione semplice e vera: per l’essere umano il cuore ha una posizione centrale, sia geograficamente che emotivamente. Perché il cuore è il luogo dove risiedono emozioni, passioni, intuizioni. Allo stesso modo l’Umbria, da tempo riconosciuta come cuore verde d’Italia, ha una posizione centrale non solo geograficamente, ma anche come crocevia di emozioni, passioni, accoglienza, calore umano. Ecco quindi un parallelismo tra l’importanza che ha il cuore per l’essere umano e quella che assume l’Umbria per l’Italia: un ruolo centrale e fondamentale, anche perché racchiude nella sua area tutti i valori di bellezza e accoglienza della nostra nazione.

La campagna sarà on air da domenica 14 novembre nei cinema, in Tv, stampa, radio, web. In particolare, sui social si parte con una fase teaser su Facebook e Instagram, per poi proseguire aumentando la risonanza dei messaggi per promuovere luoghi, eccellenze, eventi, tradizioni, usi e costumi della Regione Umbria e del portale www.umbriatourism.it”.

Per il ruolo di ambassador di una campagna dedicata all’Umbria, la scelta è ricaduta su una persona profondamente legata al territorio, sia per le sue origini che per i suoi valori: Marco Bocci, che è intervenuto in conferenza stampa attraverso un video.

Nato in Umbria, terra che ama profondamente, Bocci in questa occasione non interpreta nessun ruolo se non se stesso, per esprimere il suo pensiero più vero e per dare voce, con sguardo e tono intensi, al suo cuore e alla sua terra. “Cosa sarebbe l’uomo senza il suo cuore?” ci chiede e si chiede Bocci all’inizio di ogni soggetto. La risposta è nelle storie, nei luoghi e nella gente della sua amata Umbria, di cui ogni volta decanta bellezza, autenticità e valori. Protagonisti dei diversi soggetti on air: i turisti e la gente umbra, che accoglie i visitatori con calore e forte senso di ospitalità. Sullo sfondo: paesaggi, borghi e sfumature autunnali e tutta l’ampia offerta della Regione Umbria, tra cui enogastronomia, arte, jazz festival, anche a Natale.

“La presentazione di oggi della nuova campagna di comunicazione della Agenzia Armando Testa – ha detto l’assessore regionale al turismo Paola Agabiti – avviene in un contesto in cui il motore del comparto turistico non può ancora girare a pieno regime, ma ci consente rispetto ai mesi scorsi di guardare con una prospettiva diversa l’evoluzione pandemica. La stagione estiva ci ha inoltre permesso di testare le misure della Regione Umbria per il settore del turismo umbro e per le filiere direttamente ad esso collegate e in questo ambito – ha aggiunto Agabiti – possiamo dire che il pacchetto di strumenti, articolato e sinergico, che come Giunta regionale abbiamo messo in campo, a cominciare dai bandi legati al pacchetto “Umbriaperta”, sta dando buoni frutti. Anche su fronte della promozione possiamo dirci soddisfatti, grazie a campagne che hanno rappresentato un radicale cambiamento rispetto al passato, sia negli strumenti di comunicazione, sia nel messaggio che abbiamo voluto comunicare agli stakeholder. Da giugno a settembre 2021, rispetto al 2020, arrivi e presenze sono infatti cresciuti notevolmente, rispettivamente del +34.3% e +38.1%, riattestandosi sui livelli pre-Covid” – ha spiegato l’assessore.

“Un ottimo risultato, che pone l’Umbria tra le mete top ten a livello nazionale, e che documenta la capacità di recupero del gap negativo causato dalla pandemia. Si tratta di un trend positivo confermato anche per il mese di ottobre e per il ponte di Ognissanti. Le cifre parlano di più di un milione di arrivi in Umbria e di oltre 3 milioni di presenze. Importante – per Agabiti – è il dato sulla permanenza media in crescita dell’8% rispetto al 2019, i turisti non solo vengono ma si fermano di più. Si tratta ancora di un turismo prevalentemente interno. I risultati ottenuti costituiscono uno stimolo nel continuare il nostro impegno sulla strada intrapresa, che ha visto modificare in maniera radicale e strutturale il modo di comunicare il nostro territorio e la nostra Regione. In questo quadro – ha concluso l’assessore – si colloca anche la campagna di Armando Testa, rivolta ad un pubblico vasto, attraverso vari canali mirati a target differenti per età e per interessi”.

“Gli ottimi dati registrati in Umbria negli ultimi mesi dimostrano ancora una volta la grande attrattività della nostra regione ricca di bellezze paesaggistiche, architettoniche, artistiche, delle bontà enogastronomiche, dello spessore delle iniziative culturali proposte e della capacità di saper ospitare e accogliere al meglio il turista – ha detto la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei. Non dobbiamo comunque dimenticare l’impegno istituzionale nel promuovere il territorio e nello stare accanto ai vari attori del settore nei momenti di maggiore difficoltà come quelli che abbiamo passato, e dai quali speriamo di poterne uscire definitivamente al più presto. Siamo profondamente convinti – ha aggiunto Tesei – delle potenzialità dell’Umbria, e le presenze recentemente registrate ci stanno dando ragione. Potenzialità espresse, ma che in parte sono ancora da esprimere, è per questo – ha concluso la presidente – che continuiamo nella nostra opera, come detto accanto agli operatori turistici, per far conoscere l’Umbria in Italia e all’estero, facendo sempre di più della nostra regione una terra attrattiva in ogni periodo dell’anno”.

Nicola Belli, consigliere delegato di Armando Testa, commentando la presentazione ha sottolineato che “quest’estate, dell’Umbria, abbiamo mostrato il suo mare di esperienze, arte e sapori. In questa stagione, fatta di raccoglimento e festività natalizie, ne sveliamo anche i valori più intimi, come l’accoglienza e il calore umano della sua gente”.