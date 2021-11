Nocera, un “gettone della gentilezza” per mostrare attenzione e rispetto per gli altri

Pubblicità

Tutti gli alunni della Scuola Primaria “Dante Alighieri” di Nocera Umbra, proseguendo il cammino alla scoperta della legalità come titola il loro progetto di plesso “Orme di Legalità”, nella Giornata Mondiale della Gentilezza, celebrata il 13 novembre scorso, hanno lasciato una nuova impronta: “Il Gettone della Gentilezza”, realizzato in classe dai piccoli studenti.

Questo gettone è stato poi regalato da ogni bambino a un familiare o a un compagno o a qualcuno incontrato per caso, accompagnato da un atto o una parola gentile.

Chi l’ha ricevuto, a sua volta, si è assunto l’impegno di consegnarlo ad un’altra persona nello stesso modo, perché hanno detto tutti i bambini: “la gentilezza è contagiosa e dove c’è gentilezza sincera c’è rispetto e legalità”.

“Il rispetto e la capacità di vivere insieme s’imparano fin da piccoli e li si insegna ai bambini e ai ragazzi attraverso i gesti e le parole, gli esempi e le scelte quotidiane, la qualità delle relazioni e le modalità che noi stessi adottiamo per rappresentare gli altri. La giornata della gentilezza diventa l’occasione in più per sollecitare e moltiplicare le parole e i gesti di cura e di attenzione verso gli altri e per ricordarsi che tante piccole azioni positive messe insieme possono contribuire a cambiare il mondo”, ha commentato il dirigente scolastico dell’ Istituto Omnicomprensivo “ Dante Alighieri”, Leano Garofoletti.