Sigillo, il 25 e 27 novembre due giornate contro la violenza sulle donne

Due giornate di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, in un momento storico che ci riporta quotidianamente gravi episodi di violenza a livello locale, nazionale e internazionale. Sono quelle che l’amministrazione comunale di Sigillo organizza il 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne istituita dalle Nazioni Unite, e sabato 27 novembre.

“Un fenomeno – dichiarano il vicesindaco Annalisa Paffi e il consigliere comunale Chiara Cesarini – che si sta facendo sempre più preoccupante per la frequenza con cui questi episodi si verificano nonostante gli appelli e le campagne di sensibilizzazione per il rispetto nei confronti delle donne”.

Dalle 16 di giovedì 25 novembre sarà dunque possibile ammirare, presso il piccolo giardino di Via Giacomo Matteotti, l’installazione di alcune paia di scarpe rosse accanto alla panchina rossa già realizzata lo scorso anno e che verrà inaugurata ufficialmente. La sera stessa il palazzo del Municipio di Sigillo sarà illuminato di rosso.

Sabato 27 novembre alle ore 18 invece, presso la Chiesa di San Giuseppe, verranno eseguite musiche con il flauto di Eleonora Porzi e la fisarmonica di Umberto Ugoberti intervallate dalla lettura di poesie a cura della scrittrice Cinzia Baravini.

“L’invito a partecipare è ovviamente per tutti i nostri concittadini – proseguono il vicesindaco Paffi e il consigliere Cesarini – ma l’auspicio è che siano presenti alle due giornate soprattutto quelle componenti femminili della nostra comunità che fanno parte di associazioni di volontariato, delle istituzioni civili, politiche, del mondo del lavoro per sottolineare e celebrare il loro contributo alla vita quotidiana. Fondamentale, prezioso ed imprescindibile proprio come la vita di ogni singola donna.”