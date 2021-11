Coronavirus, in 24 ore a Gualdo Tadino casi più che raddoppiati

Pubblicità

Più che raddoppiati in 24 ore i casi di positività al coronavirus Gualdo Tadino. Dagli 8 di ieri si è passati ai 17 di oggi, con 9 nuovi casi nel territorio comunale gualdese. Aumento di positivi anche a Gubbio, dove da 10 le persone colpite dal coronavirus sono salite a 16.

In Umbria sono complessivamente 96 i nuovi casi riportati dalla dashboard regionale con 84 guariti, a fronte di 2.547 tamponi molecolari e 7.083 test antigenici. Gli attualmente positivi salgono a 1.565, 12 in più rispetto a martedì. Non si registrano nuovi decessi con il virus.

Stabili i ricoveri in ospedale dove sono accolti 45 pazienti, dei quali 6 (uno in più) si trovano in terapia intensiva.