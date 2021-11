TR VIC di Fossato, sei milioni di investimento e nuove assunzioni. Venerdì la presentazione del programma

Pubblicità

Un’importante operazione di investimento di sei milioni di euro con significative ricadute occupazionali in programma per i prossimi mesi nella Fascia Appenninica, una delle aree più critiche dell’Umbria in questa fase congiunturale.

E’ quella che sarà presentata in conferenza stampa venerdì 19 novembre alle 11,30 presso la sede della società TR VIC S.p.A. (gruppo Trifast plc) a Fossato di Vico.

Ad illustrare l’ambizioso progetto, con un dettagliato report sui numeri dell’azienda e il percorso condotto in questi anni, saranno l’Amministratore Delegato di TR VIC S.p.A., Stefano Pisoni e il Direttore Finanziario di TR VIC S.p.A., Francesco Cricco.

TR VIC spa è società partecipata al 100% dal gruppo Trifast plc, con sede in Uckfield East Sussex e quotata al London Stock Exchange.

Parteciperanno all’iniziativa l’Assessore Regionale allo Sviluppo Economico, Michele Fioroni, il Sindaco di Fossato di Vico, Monia Ferracchiato e il Presidente di Confindustria Umbria, Vincenzo Briziarelli. Saranno presenti anche rappresentanti delle organizzazioni sindacali e Rsu aziendale.