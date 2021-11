Progetto RETE! lancia “Genitori in con-tatto”, 5 incontri per papà e mamme di figli tra i 9 e i 12 anni

“Genitori in con-tatto” è il titolo di una serie di incontri proposti nell’ambito del Progetto RETE!, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, e rivolti a mamme e papà di ragazzi e ragazze e tra i 9 e i 12 anni in cui si parlerà della relazione educativa nel periodo della pre-adolescenza.

La proposta nasce da due premesse: la prima riferita all’esigenza di affrontare il tema dell’essere genitori in una fase delicata della crescita dei propri figli, ancor di più in questo momento di faticosa ripresa connessa all’emergenza sanitaria; l’altra legata a una consapevolezza, ovvero che numerose ricerche scientifiche di oggi mettono in evidenza come lo stress e il malessere del genitore ha un impatto sul benessere psico-fisico dei propri figli.

Nei cinque appuntamenti si stimolerà una riflessione attraverso il dialogo e il confronto utile a fornire strumenti e modalità per vivere la relazione genitore-figlio/a.

L’obiettivo è cercare di rispondere ad alcune domande: “Cosa vuol dire essere genitore di un figlio/a pre-adolescente? Cosa non deve dimenticare un genitore nel prendersi cura dei figli? Come comunicare al meglio? Come gestire la sfida dell’utilizzo delle piattaforme virtuali?”.

Gli incontri, che si terranno dalle 15 alle 17 presso il Verde Soggiorno Don Bosco di Gualdo Tadino, saranno condotti da due psicologhe, la dottoressa Letizia Rossi e la dottoressa Michela Forconi attraverso una metodologia psico-educativa, cioè fornendo aspetti teorici e favorendo momenti esperienziali.

Questo il calendario:

27 novembre 2021

4 dicembre 2021

22 gennaio 2022

29 gennaio 2022

5 febbraio 2022

Per partecipare è necessario essere in possesso del Green Pass.

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati, pertanto occorre iscriversi inviando un messaggio email all’indirizzo: progettorete@educareallavitabuona.it