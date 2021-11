La Banda Musicale di Gualdo Tadino ha festeggiato Santa Cecilia

La Banda Musicale Città di Gualdo Tadino domenica sera, in anticipo di un giorno rispetto al calendario, ha festeggiato come da tradizione la patrona dei musicisti, Santa Cecilia. Lo ha fatto a suo modo, cioè suonando in piazza Martiri della Libertà e lungo le vie del centro storico dove l’ensemble diretto dal maestro Angelo Arnesano ha proposto alcuni pezzi del proprio repertorio.

In precedenza i componenti della banda hanno partecipato a una messa presso la basilica cattedrale di San Benedetto, dove è stato ricordato lo storico maestro Sesto Temperelli che per 44 anni ha diretto la banda musicale di Gualdo Tadino, dal 1975 al 2019, anno in cui è scomparso.

.

.