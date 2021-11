Sara Villa Miss Umbria 2021. La gualdese Martina Favaro alle prefinali di Miss Italia

La gualdese Martina Favaro, 25 anni, influencer e studentessa universitaria ha conquistato le prefinali nazionali di Miss Italia. Martina ha ottenuto il pass avendo conquistato la fascia di Miss Sport nel corso della serata che ha eletto Miss Umbria 2021 la ventenne Sara Villa di Bastardo, frazione di Giano dell’Umbria.

La giuria, presieduta dalla noto personal trainer dei Vip Tommaso Capezzone, era composta dal produttore cinematografico Luca Mastrangelo, dallo chef Bruno Brunori e dalla titolare di Balu’ Moda Ilaria Fiocchetti. In giuria anche le ex miss Claudia Casciani (Miss Umbria 2015), Leila Rossi (Miss Umbria 2019) e Giorgia Vitali (Miss Sport Italia 2019).

Erano trenta le concorrenti in gara che si sono contese sette titoli in palio, passaporti che consentiranno loro di accedere alla pre-finali nazionali del Concorso. La finale di Miss Umbria 2021, organizzata come sempre dalla Delta Events agenzia esclusivista del concorso per la regione Umbria, si è svolta al Perugia Centro Congressi, è stata diretta dal regista Mario Gori e presentata da Margherita Praticò.

Queste le altre fasce assegnate:

Miss Rocchetta Bellezza Umbria 2021: Asia Carrazza, 21 anni di Città di Castello.

Miss Cinema Umbria 2021: Sofia Fucini, 18 anni di Perugia.

Miss Eleganza Umbria 2021: Carolina Scarscielli, 19 anni di Città di Castello.

Miss Sorriso Umbria 2021: Anna Giulia Fossatelli, 18 anni di Terni.

Miss Sport Umbria 2021: Martina Favaro, 25 anni di Gualdo Tadino.

Miss Miluna Umbria 2021: Maria Letizia Gramaccia, 22 anni di Gualdo Cattaneo.

Miss Be Much Umbria 2021: Camilla Farnesi, 21 anni di Todi.