Sabato 27 novembre al Talia presentazione del libro di Stefano Sensi “Stefullgass”, un inno alla vita

Sabato 27 novembre alle ore 17 presso il Teatro Talia di Gualdo Tadino si terrà la presentazione del libro di Stefano Sensi intitolato “#Stefullgass”, edito da Midgard Editrice.

E’ la storia autobiografica dell’autore, un ragazzo di 33 anni di Nocera Umbra che, malgrado sia affetto da distrofia di Duchenne, racconta la sua infinita voglia di vivere e le sue grandi passioni, tra cui i motori e che, soprattutto, non ha mai smesso di sognare.

“Rifarei tutto quello che ho fatto, la vita mi ha dato tante di quelle cose e di quelle opportunità che non credevo di poter avere o forse non volevo avere, perché non ero pronto – racconta Stefano – Conoscere quei due grandi campioni, Vanni Oddera e Alvaro Dal Farra, mi ha dato una grinta incredibile. In poche parole non rimpiango niente di ciò che ho fatto. Non mi è mai mancato nulla, a partire dai vestiti, per esempio, ho avuto sempre tutto. Non mi è mancato mai niente e non posso lamentarmi. Rifarei tutto quello che ho fatto perché la vita è una e bisogna viverla al massimo. Vado al massimo, come dice Vasco. Sfruttare ogni momento, ogni momento della giornata e pensare come se fosse sempre l’ultimo. E andare sempre avanti. Viva la vita.”

Il libro ha la prefazione di un personaggio importante nel panorama motociclistico italiano quale Alvaro Dal Farra, ex pilota di freestyle motocross che ha partecipato ai più importanti eventi al mondo quali Red Bull Xfighters, Masters of Dirt, Dew Tour, LG Action Sports, Ifmxf Night of the Jump.

La stesura del libro è stata coadiuvata da un caro amico di Stefano, Giacomo Fiorucci, anch’egli nocerino. Nel libro sono raccolte anche emozionanti testimonianze di vita degli amici di Stefano.

Alla presentazione interverranno l’autore, Giacomo Fiorucci e l’editore Fabrizio Bandini.

