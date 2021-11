Rinviato lo spettacolo “La Seduta Spiritica” in programma stasera al Talia

L’Associazione “Note di Teatro” comunica che, per cause non dipendenti dalla propria volontà, è costretta a rinviare a data da destinarsi lo spettacolo teatrale “La Seduta Spiritica”, previsto per domani 26 novembre alle ore 21 presso il Teatro Comunale Talia di Gualdo Tadino.



L’annullamento della serata è dovuto a indisponibilità della rete idrica afferente la struttura che, di fatto, impedisce l’utilizzo dei servizi igienici e dell’impianto di riscaldamento.



Fermo restando la possibilità di rimborso per chi avesse già acquistato il biglietto, resta la validità dei biglietti venduti e delle prenotazioni effettuate anche per la prossima data, salvoesplicita rinuncia da inviare al numero 3476431651 o alla mail note@diteatro.it .



La nuova data verrà resa nota quanto prima.