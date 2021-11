Tavolo di confronto con le attività del centro storico. Illustrati i piani della Giunta

Si è svolto nel pomeriggio di ieri, giovedì 25 Novembre, un primo incontro tra l’Amministrazione Comunale e gli operatori economici e professionali del centro storico per discutere su piano parcheggi, interventi di manutenzione straordinaria e organizzazione eventi. Secondo la nota stampa dell’Amministrazone Comunale “ne è scaturito un dibattito franco e costruttivo tra le parti. La riunione è stata poi aggiornata ad un secondo appuntamento che si terrà nei primi giorni del prossimo mese di dicembre“.

La Giunta Presciutti ha reso nota la bozza del nuovo piano di viabilità e parcheggi, che potrebbe portare all’istituzione di zone di posteggio a pagamento, di zone riservate ai residenti e di altre destinate a disabili e invalidi, con l’eliminazione delle zone sosta a disco orario ad eccezione dei posti auto situati davanti la Farmacia Calai in Piazza Mazzini.

È stato poi illustrato il piano degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono, nel 2022 subito dopo le celebrazioni del Beato Angelo, in prima istanza il rifacimento della pavimentazione della sede stradale e di ambo i lati della carreggiata di Corso Piave, oltre alla rimozione della fontana in Piazza Garibaldi. In seguito verranno ripristinati ambo i lati della carreggiata anche di Via Calai e Corso Italia.

Sarà un investimento complessivo che supererà i 400 mila euro, che secondo i piani del Comune di Gualdo Tadino “consentirà una maggiore e migliore vivibilità del Centro Storico di Gualdo Tadino per i residenti, per le attività commerciali e professionali e per i visitatori“.