“Un albero per il futuro” piantato dagli alunni dell’infanzia e della primaria di Gaifana

Gli alunni della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria di Gaifana hanno accolto con grande entusiasmo le piantine donate dal raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Assisi.

Infatti, da questo anno scolastico, il plesso ha aderito all’iniziativa nazionale di Educazione alla Legalità Ambientale “Un albero per il futuro”, promossa in collaborazione con il Ministero della Transizione Ecologica, dalla Fondazione Falcone e dall’Arma dei Carabinieri. Questo progetto prevede la donazione e messa a dimora nelle scuole italiane di circa 50mila piantine nel triennio 2020-2022.

La scuola di Gaifana ha aderito e intrapreso questo percorso verso la consapevolezza dell’importanza degli alberi per il contenimento dei cambiamenti climatici e la conservazione ambientale. Sono state donate una roverella, un cerro, un acero campestre, due cornioli e dieci ginestre odorose.

Le piante messe a dimora sono state automaticamente geolocalizzate sul sito www.unalberoperilfuturo.it, dove, con un algoritmo, viene calcolato in tempo reale il quantitativo di CO2 che ogni pianta assorbe. L’obiettivo del progetto è creare un bosco diffuso in tutta Italia, fatto di piccoli alberi di specie autoctone che cresceranno con gli alunni, accompagnandoli in un percorso che aumenti la qualità ambientale. Gli alberi, infatti, sono in grado di contrastare efficacemente l’inquinamento atmosferico con un costo decisamente inferiore ad altri rimedi non naturali.

“Oggi siamo di sicuro più coscienti dell’importanza delle piante per noi e per il pianeta Terra!” , “Ci siamo sporcati tutte le scarpe, ma ne è valsa la pena perché abbiamo fatto un gesto molto bello per la Terra e per il nostro futuro”, “il 70% del cibo che mangiamo viene dagli alberi e anche parte di ciò che indossiamo”, hanno commentato gli alunni.

Alla manifestazione sono intervenuti il colonnello dei carabinieri forestali Marco Fratoni insieme ad altri rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri e il sindaco di Nocera Umbra Virginio Caparvi. Entrambi hanno espresso un grande riconoscimento alla manifestazione, sensibilizzando tutti i presenti sul fatto che un piccolo gesto è sempre e comunque un grande contributo per tutti. Hanno partecipato anche genitori e nonni, che hanno appoggiato l’iniziativa della scuola con grande favore e infine il dirigente scolastico, Leano Garofoletti ,che ha ancora una volta ribadito l’importanza della legalità in ogni gesto quotidiano, per preservare il nostro ambiente e il nostro futuro. “C’è una sfida globale in atto, una rivoluzione verde che coinvolge tutti i cittadini, noi bambini per primi: il nostro impegno è modificare il nostro stile di vita e prenderci cura dell’ambiente in cui viviamo”, hanno sottolineato ancora i piccoli studenti.