Il giovanissimo pianista Marco Gioia vince il Concorso nazionale di Bucchianico

Momento di grandi successi per i giovani gualdesi. Dopo lo sport e la musica leggera, stavolta, l’affermazione arriva da un ambito in cui, spesso, per ottenere risultati è necessario un lavoro costante di anni: la musica classica.

Domenica 28 novembre, il tredicenne gualdese Marco Gioia, che frequenta il secondo anno propedeutico di pianoforte presso il Conservatorio “Morlacchi” di Perugia sotto la guida del maestro Luigi Tanganelli, ha ottenuto il primo premio assoluto con 100/100 al 17° Concorso nazionale di esecuzione pianistica di Bucchianico, in provincia di Chieti, nella categoria C (12-13 anni), ottenendo la più alta valutazione di tutte le altre categorie e vincendo una borsa di studio, oltre al trofeo.

Marco ha presentato lo Scherzo n° 1 op. 20 di Chopin, brano solitamente molto eseguito nei concorsi pianistici, ma non in questa categoria di età.

“Un’edizione del concorso davvero di alto livello – ha commentato il maestro Carlo Balzaretti, direttore del Conservatorio di Como e presidente della Giuria, riferendosi ai giovani partecipanti, che hanno dato prova di grande talento pianistico in ognuna delle categorie – tanto che si sente l’esigenza di rivedere le norme che non permettono a giovani così brillanti di sostenere l’esame di laurea prima della maturità.”

Grande soddisfazione, a Gualdo Tadino anche per i maestri Stefano Ruiz de Ballesteros, che ha seguito a lungo Marco nei suoi primi anni di studio, e Annalisa Barbetti, sua insegnante nel periodo in cui il ragazzo ha studiato presso la scuola di musica dell’Associazione “Incanto” di Gualdo Tadino.