Macellazione suini per uso familiare, ecco le regole a cui attenersi

Al via, come da tradizione, la campagna di macellazione dei suini a domicilio per uso familiare che, in accordo con la Regione Umbria, partirà il primo dicembre 2021 e terminerà il 31 gennaio 2022. Il servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale della Usl Umbria 1 sarà a disposizione degli utenti per consentire lo svolgimento regolare delle pratiche.

La macellazione è consentita a condizione che i suini vengano abbattuti previo stordimento sotto la responsabilità ed il controllo del proprietario, evitando agli animali dolore, ansia e sofferenza inutili, conformemente a quanto previsto del Reg. CE n. 1099/09, vengano pagati dagli interessati i diritti di macellazione pari a 11,20 euro per ogni suino macellato fino al 31 dicembre 2021 e che i visceri (lingua, trachea, polmoni, cuore, fegato e milza) vengano sottoposti a visita sanitaria. Dal 1 gennaio 2022 che vengano pagati i diritti per la tariffa forfettaria comprensiva della visita sanitaria, delle eventuali spese di viaggio e della ricerca per Trichinella spp (conosciuta comunemente come Trichinellosi), pari a 17,40 euro del primo animale e tariffa forfettaria per ogni animale ispezionato successivo al primo 7,44 euro. Il pagamento può essere effettuato direttamente presso i Cup abilitati (codice di pagamento H.6) con causale “Campagna di macellazione suini per uso familiare 2021/2022” o tramite bollettino premarcato EOL.

Le sedi individuate per la visita veterinaria, con i relativi giorni ed orari, sono le seguenti.

Nell’Alto Chiascio presso il mattatoio comunale di Gubbio (lunedì e giovedì dalle ore 8,30 alle 10), e presso il mattatoio comunale di Gualdo Tadino (lunedì e giovedì dalle ore 8,30 alle 9,30).

Nell’area dell’Alto Tevere presso l’Ambulatorio Veterinario del canile in località Mezzavia a Lerchi di Città di Castello (lunedì e venerdì dalle ore 8,30 alle 10); presso il Mattatoio Comunale di Umbertide (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle 10).

Nel Perugino al Centro di Macellazione situato in via Simonucci 14 a Ponte San Giovanni (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle 10,30).

Nell’area dell’Assisano presso l’ex Mattatoio di Bastia Umbra, in piazza Moncada (il lunedì e il venerdì alle ore 9).

Nell’area della Media Valle del Tevere è possibile controllare le carne sia presso il Mattatoio pubblico di Marsciano (il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8 alle 10) che presso il Mattatoio Comunale di Massa Martana, situato in via Dante Alighieri 8 (lunedì dalle ore 9 alle 10).

Nel Trasimeno presso il Laboratorio dei Servizi Veterinari situato in Piazza del Mercato 2 a Panicale (lunedì dalle ore 8,30 alle 9,30, venerdì dalle 8,30 alle 9).

Si precisa che le carni dei suini macellati per uso privato potranno essere utilizzate solo dopo l’esito favorevole della visita sanitaria e dell’esame per la ricerca di Trichinella spp e che dopo il 31 gennaio 2022, termine ultimo della campagna, non sarà più possibile autorizzare la macellazione.

Al fine di verificare il rispetto delle suddette disposizioni, il servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale intensificherà l’attività di vigilanza e controllo. Si ricorda che la macellazione di suini privati senza i previsti controlli sanitari è perseguibile a norma di legge mediante il sequestro dell’animale macellato e relativa sanzione amministrativa. Per ulteriori informazioni l’utenza potrà rivolgersi, oltre che presso le sedi individuate per la visita, anche presso gli uffici veterinari del territorio e, comunque, ogni amministrazione comunale emetterà la relativa ordinanza.