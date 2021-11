Pnrr e le sfide per gli enti locali, se ne parla in un convegno ad Assisi promosso da ALI Umbria

Giovedì 2 Dicembre, alle 17,30 presso la Sala della Conciliazione di Assisi, in occasione dell’Assemblea Regionale ALI Umbria si terrà l’evento, rivolto a sindaci e amministratori locali dell’Umbria chiamato “Tour della Velocità – PNRR e non solo: le nuove sfide per gli enti locali”.

“L’Assemblea – riporta una nota di Ali Umbria – si propone come un momento di riflessione e confronto sulle opportunità di sviluppo dell’Umbria offerte dal PNRR e non solo e sull’importanza del ruolo operativo dei Comuni nella realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.”

Numerosi gli ospiti, provenienti da diversi ambiti, che interverranno all’iniziativa per approfondire l’argomento.

Tra i relatori dell’incontro, oltre al presidente di Ali Nazionale, Matteo Ricci, e regionale, Massimiliano Presciutti, sono previsti Stefania Proietti (sindaco di Assisi), Michele Toniaccini (presidente ANCI Umbria), Sandro Pasquali (presidente della Provincia di Perugia), Valerio Lucciarini (presidente Rete Comuni Sostenibili), Alessandro Broccatelli (presidente Leganet), Stelvio Gauzzi (Segretario Generale Confartigianato Perugia), Giorgio Mencaroni (presidente Confcommercio Umbria), Antonio Bartolini (docente diritto amministrativo UNIPG), Valeria Cardinali (direttore Apmi Confapi Perugia), Roberto Giannangeli (direttore CNA Umbria), Walter Ceccarini (direttore ANCE Umbria).

“La pandemia legata al Covid-19 ha colpito duramente le nostre comunità e la nostra economia, nonostante questo l’Italia ha prontamente reagito all’emergenza ponendosi come buon esempio a livello europeo. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza – spiega il Presidente di ALI Umbria Massimiliano Presciutti – rappresenta, dunque, una vera e propria sfida per la crescita e il progresso, proprio per questo è indispensabile programmare, rispettare i tempi e sfruttare tutte le risorse disponibili per dar vita ad interventi che favoriscano concretamente lo sviluppo del territorio, sia nei grandi che nei piccoli centri. Il PNRR è parte di una più ampia e ambiziosa strategia per l’ammodernamento del Paese. Il Governo intende aggiornare le strategie nazionali in tema di sviluppo e mobilità sostenibile; ambiente e clima; idrogeno; automotive; filiera della salute. Anche l’Umbria deve farsi trovare pronta per sfruttare queste nuove opportunità che ci vengono offerte e cercare di consegnare alle prossime generazioni delle comunità più moderne”.