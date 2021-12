Al “Casimiri” alternanza scuola-lavoro con il Lions Club di Gualdo Tadino

Proseguono gli incontri all’Istituto di istruzione superiore “Raffaele Casimiri” di Gualdo Tadino in collaborazione con il Lions Club di Gualdo Tadino. Un’iniziativa nata nell’anno scolastico 2016-2017 e da allora ogni anno i ragazzi del quarto anno partecipano al corso nell’ambito della cosiddetta “Alternanza Scuola-Lavoro”.

Alcuni soci del club, apprezzati professionisti ed esperti, mettono a disposizione, su scelta preliminare dell’Istituto all’inizio di ogni anno scolastico, informative di orientamento professionale divise in aree.

Quest’anno la scuola ha scelto “Managerialità e imprenditorialità” e “Professioni sanitarie”.

Il dottor Angelo Mataloni ha così illustrato alcuni aspetti del mondo lavorativo al fine di introdurvi i giovani partecipanti. Nel mese di gennaio gli appuntamenti proseguiranno grazie al Coordinatore Lions di area, dottor Guido Pennoni, che illustrerà il settore delle professioni sanitarie, e in primavera gli studenti maggiorenni potranno addirittura frequentare un corso BLSD, supporto di base delle funzioni vitali e defibrillazione precoce, grazie al coordinamento operativo di dottor Francesco Bartelli. Il corso insegnerà ai ragazzi a soccorrere i soggetti colpiti da arresto cardiaco improvviso mediante la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.

L’organizzazione del service è stato curato per conto del Lions Club di Gualdo Tadino dall’avvocato Luigina Matteucci. Il club ha voluto ringraziare per la collaborazione la dirigente scolastica Sabrina Antonelli e la referente del progetto, la professoressa Katia Tittarelli.

LIONS IN PRIMA LINEA ANCHE NELLA COLLETTA ALIMENTARE – Sabato scorso anche il Lions Club Gualdo Tadino ha collaborato alla Colletta Alimentare nella giornata nazionale dedicata a questo straordinario evento di solidarietà. All’interno del supermercato Gala di Gualdo Tadino, ex A&O, sono stati raccolti, grazie anche alla capillare attività di sensibilizzazione dei soci Lions, ben 1.055 kg di generi alimentari non deperibili.

I beni raccolti verranno distribuiti dal Banco Alimentare di Gualdo Tadino, diretto da Giuseppe Ascani, a parrocchie, enti ed organizzazioni che ne faranno richiesta, per donarli ai meno fortunati.

“L’attività benefica – ha sottolineato il presidente Andrea Angeletti – proseguirà nei prossimi giorni con la distribuzione di carte prepagate che vanno ad integrare la spesa raccolta”.