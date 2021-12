Forza Italia: “Cercasi progetti della Giunta Morroni da demolire”

La paventata demolizione della fontana di piazza Garibaldi è al centro di un comunicato stampa della sezione gualdese di Forza Italia. “Ormai l’obiettivo che il Sindaco Presciutti e la sua giunta si sono prefissati è evidente: distruggere Gualdo Tadino e quel poco che rimane. Questo Sindaco e questa Giunta sicuramente verranno ricordati più per ciò che hanno distrutto, che per quello che hanno realizzato, lasciando in eredità una città, che negli ultimi anni ha visto fuggire verso altri lidi circa un migliaio di cittadini: a qualcuno verrà mai il dubbio che Gualdo Tadino non offre opportunità?”.

Forza Italia fa presente di aver ricevuto “un grido di sdegno da parte di molti cittadini relativo al nuovo assetto ipotizzato dalla Giunta per Piazza Garibaldi. Proprio il giorno 25 novembre sembrerebbe, lo apprendiamo direttamenta dalla stampa cittadina, si sia tenuta presso il Comune una riunione tra l’attuale amministrazione, alcuni tecnici e operatori commerciali locali. Riunione che sarebbe servita ad illustrare il nuovo piano parcheggi a strisce blu (quindi a pagamento) e la rimozione della fontana di piazza Garibaldi”.

Secondo Forza Italia il ragionamento è questo: “Oggi le vie del centro sono vuote, quindi si mettono a pagamento un numero sterminato di posti auto. Praticamente tutti, tranne quelli dedicati alla farmacia. Così il gualdese, che nel giro di pochi mesi (almeno in teoria) dovrebbe assistere anche alla nascita del progetto presso l’Area Stazione, sarà ancora più disincentivato a frequentare il centro storico. Una mazzata dietro l’altra per gli operatori, che avevano avuto rassicurazioni quando era in fase di approvazione il progetto Eurospin, sullo sviluppo di nuove iniziative che ridassero vigore al cuore della città. Infine, estendendo le strisce blu verso l’ex Ospedale Calai, se ne aggiunge anche un’altra per quei pochi che cercano di mandare avanti le proprie attività in Via Storelli”.

“Ciliegina sulla torta – continua la nota stampa – il caro Sindaco sta meditando di rimuovere la fontana di Piazza Garibaldi, costruita nel 2011, quando amministrava una Giunta di diverso colore politico. Rimarchiamo questo in quanto ricordiamo all’attuale Sindaco che il progetto di quella fontana fu oggetto di un concorso di idee tra i professionisti del settore, a cui risposero studi tecnici da tutta Italia. Concorso di idee che poi si concluse con il giudizio dei cittadini che furono chiamati a scegliere tra i tre migliori progetti scelti dall’Amministrazione. Quel progetto fu realizzato in minima parte con risorse pubbliche, ma soprattutto grazie al contributo di numerose ditte gualdesi, che donarono materiali e posa in opera alla propria comunità”.

“Forza Italia chiede pertanto all’attuale amministrazione di rivedere tale sciagurato progetto, orchestrato nel silenzio più assoluto delle segrete stanze e soprattutto, trattandosi di una decisione importantissima per il futuro del centro storico, di coinvolgere residenti, attività commerciali e tecniche senza operare selezioni chirurgiche sui partecipanti. E magari anche una commissione consiliare, in nome dell’ormai storico slogan della convidivisione, in larga parte sempre disatteso”.