I cambiamenti climatici. La primaria di Gaifana a lezione dal professor Gioia

Quest’anno scolastico la scuola primaria di Gaifana ha scelto di affrontare l’argomento più discusso negli ultimi tempi: “i cambiamenti climatici”.

Proprio in concomitanza dei lavori della Cop26 a Glasgow, le classi IV e V si sono interrogate sulla problematica. Discussioni, ricerche, riflessioni sono state portate avanti dalle insegnanti, spingendo i bambini a formulare domande, ipotesi e possibili soluzioni.

La tematica affrontata ha coinvolto varie discipline dall’educazione civica, alle scienze piuttosto che alla geografia. Sono state messe a confronto diverse realtà del mondo, valutando quanto l’impronta dell’uomo incida sui cambiamenti climatici, che sempre più spesso vediamo in televisione e non solo.

Nei giorni scorsi è stato invitato a scuola il professor Pierluigi Gioia, esperto in materia, per fare chiarezza su che cosa è il clima e come cambia rapidamente. Il professore ha coinvolto gli alunni con una breve storia dei cambiamenti climatici, dalle glaciazioni al futuro prossimo, illustrando una semplice ma efficace presentazione ricca di immagini significative.

I bambini hanno partecipato con interesse commentando e chiedendo spiegazioni di quanto proposto. La massima attenzione si è rilevata quando il prof Gioia li ha coinvolti in spettacolari esperimenti.

Alla fine dell’esperienza gli alunni sono usciti soddisfatti dalla lezione perché il professore ha chiarito dei dubbi che avevano e inoltre hanno capito quali sono le azioni da fare e da non fare per salvaguardare il nostro pianeta.

In classe nei giorni seguenti, si sono domandati qual è il peso delle azioni dell’uomo sul futuro dell’andamento del clima.