Il Distaccamento Vigili del Fuoco di Gaifana celebra la Patrona Santa Barbara

Sabato 4 dicembre i vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana celebreranno Santa Barbara con una cerimonia religiosa presso la chiesa della Madonna di Fatima a Gaifana alle ore 18.00, con posti contingentati nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contenimento della diffusione del virus Covid 19, con la presenza delle autorità civili e militari della zona di competenza del distaccamento. Al termine della cerimonia purtroppo, come negli anni scorsi, non potranno venire effettuate manovre o iniziative dimostrative presso il distaccamento, che possano creare situazioni di assembramento.

Gli interventi effettuati nell’anno 2021 vedono un aumento di numerose tipologie di intervento che nell’anno 2020 erano in calo. Oltre ad un incremento degli incendi, l’attività interventistica si è spostata sempre più nel campo degli interventi tecnici come incidenti sul lavoro, allagamenti, incidenti stradali, alberi pericolanti e del soccorso e ricerca a persona. Vi è stato invece un calo di interventi di igienizzazione e sanificazione dei territori comunali causa l’emergenza sanitaria.

Nello specifico questi i numeri: incendi 141, aperture porta 144, alberi pericolanti 124, incidenti stradali 41, recupero veicoli 47, ascensori bloccati 2, ricerca e soccorso a persona 45, fughe di gas 5, assistenze sanitarie 22, allagamenti 19, bonifica insetti 47, sanificazioni e igienizzazioni 4, dissesto statico e verifica stabilità 29, soccorsi animali 26, lavaggi sede stradale 27, recupero beni 9, interventi non più necessari 25. ll tutto per un totale di 757 interventi.