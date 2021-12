Vicenda Rocchetta, tre senatori del M5S al presidio per un incontro con i cittadini

Il Movimento 5 Stelle al fianco dei Comitati che hanno istituito il presidio presso le fonti basse nella zona della Rocchetta.

Tre senatori pentastellati, Mauro Coltorti, Emma Pavanelli e Sergio Romagnoli, saranno infatti a Gualdo Tadino per un incontro venerdì 3 dicembre alle ore 16 presso il presidio.

“A fianco dei cittadini di Gualdo Tadino per sostenerli nelle loro battaglie. Insieme al senatore marchigiano Sergio Romagnoli e al presidente della Commissione Infrastrutture, il professor Mauro Coltorti, domani parteciperò al presidio Rocchetta. Insieme supporteremo i comitati e i cittadini che da tempo chiedono di ripristinare l’area della fonte, come stabilito dal Consiglio di Stato, per rendere questi luoghi nuovamente accessibili alla comunità”, ha commentato la senatrice umbra del M5s Emma Pavanelli.