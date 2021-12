“Visit Gualdo Tadino”, presentato il progetto per il turismo del Rotary Club

Presentato il terzo step del progetto “Visit Gualdo Tadino – Un nuovo modo di fare turismo” realizzato dal Rotary Club di Gualdo Tadino. Un progetto pluriennale iniziato nel 2020 con il coinvolgimento dello chef Max Mariola, il cui video ha avuto un grande riscontro nei social (oltre 250mila visualizzazioni su Facebook e più di 170mila su YouTube), e proseguito in questi giorni con il completamento del secondo passaggio con l’apposizione di due cartelli turistici lungo la statale Flaminia nei pressi delle uscite per Gualdo Tadino.

L’illustrazione si è tenuta presso la sala consiliare del municipio di Gualdo Tadino ed è stata curata dal presidente del Rotary Club di Gualdo Tadino, Matteo Passeri, alla presenza del sindaco Massimiliano Presciutti, del Governatore del Distretto 2090 del Rotary, Gioacchino Minelli, e del direttore del Polo Museale di Gualdo Tadino, Catia Monacelli.

Passeri ha ripercorso le numerose attività che in quest’ultimo periodo sono state promosse o nelle quali il club gualdese è stato un partner strategico, tra cui l’istituzione di borse di studio per studenti dell’Università di Perugia per effettuare stage gratuiti in aziende del territorio, corsi di leadership per gli studenti dell’Istituto Casimiri, la collaborazione sia con l’associazione Educare alla Vita Buona per la realizzazione del Festival dell’Educazione che per il Festival Musica Giovane, l’approccio alla legalità per gli studenti delle scuole medie, il Premio Rocca Flea, la realizzazione del bosco didattico e il supporto alla Colletta Alimentare 2021.

Il presidente del Rotary ha spiegato che, dopo i primi due step, il progetto “Visit Gualdo Tadino” si completerà con “La Città Parlante”. “Verranno apposti dei totem informativi in punti strategici della città, realizzati video e audio guide fino all’utilizzo della realtà aumentata – ha detto – Tutto questo per offrire un’adeguata informazione al passo con i tempi al turista che viene a Gualdo Tadino.”

Matteo Passeri ha sottolineato come “Visit Gualdo Tadino” sia un progetto coerente con i principi del Rotary, in quanto iniziato, proseguito e poi verrà concluso sotto tre diverse presidenze e per la cui realizzazione sono stati coinvolti numerosi soci del club, e con una precisa strategia di comunicazione: con i video di Max Mariola si è raggiunto l’intento di arrivare a un’ampia platea interessata all’argomento, con il “city branding” dei due cartelloni si vuole intercettare chi transita lungo la Flaminia, con “La Città Parlante” si punta a dare precise indicazioni a chi arriva a Gualdo Tadino.

Il sindaco Presciutti ha rilevato che “questi progetti sono frutto di un rapporto dinamico tra il Rotary Club e l’amministrazione comunale. Per ottenere risultati è fondamentale parlarsi e condividere soluzioni. Gualdo Tadino ha la fortuna di poter contare su realtà associative e di servizio di notevole spessore.”

Di “progetto di comunicazione importantissimo” ha parlato il direttore del Polo Museale di Gualdo Tadino, Catia Monacelli, che ha ricordato come, a distanza di un anno e mezzo dalla realizzazione del video di Max Mariola e nonostante le chiusure causate dalla pandemia, ancora oggi ci sono turisti che arrivano in città dopo aver visionato quei contenuti.

Un forte plauso è arrivato infine dal Governatore del Distretto 2090 del Rotary Gioacchino Minelli per il quale questa iniziativa dovrebbe diventare un progetto pilota anche per altri club.